В Выборге отключили свет и холодную воду

Там случилась коммунальная авария, доставившая массу неудобств местным жителям.

Инцидент случился вечером 26 июня в городе Выборг Ленинградской области. Обо всем рассказали люди, проживающие в населенным пункте, а также факт поломки уже подтвердили в «Ленэнерго», передает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Все произошло около 10 часов вечера – уже полтора часа в Выборге нет света. Это в свою очередь привело к проблемам с работой насосов и подачей холодной воды в дома, рассказали в «Леноблводоканале». На месте работают сотрудники «Ленэнерго», которые пытаются устранить неполадки. Как много времени им понадобится на это – не уточняется. Остается только надеяться, что специалисты управятся к утру.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что без света и воды более тысячи человек на Лиственной живут уже второй день. Подобная проблема у жильцов дома уже была в марте этого года. Тогда из лифта пришлось вызволять женщину с грудным ребенком.