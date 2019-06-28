Человек с мачете напал на чоповца из-за парковочного места

С мачете возле Большого дома лучше не бегать. Фото: wikimedia.org
С мачете возле Большого дома лучше не бегать. Фото: wikimedia.org

Вчера вечером, 27 июня, на улице Рылеева произошла схватка из-за недостатка парковочных мест. Человек с мачете напал на частного охранника.

Сотрудник частного охранного предприятия «Титан» припарковал служебный возле одного из домов, что не понравилось другому водителю. Он выразил свое неудовольствие, достав такое экзотическое оружие, как мачете. Он проткнул кузов машины «Титана», а потом набросился на охранника.

Чоповец получил травмы, сообщает петербургское управление МВД, и нападавший попытался скрыться. Мужчина бросился бежать в сторону знаменитого Большого дома (Литейный, 4). Там, у входа в управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, его и задержали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что цены на парковках Петербурга упали.

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