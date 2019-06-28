Беглов заявил о разработке долгосрочных антинаркотических программ

В Санкт-Петербурге будет удаляться пристальное внимание к обнаружению у молодежи предрасположенности к наркозависимости.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Антинаркотический комиссии Северной столицы.

Беглов отметил, что для решения данной проблемы нужно искать новые методы, действовать через волонтеров. Он поручил следить за появлением новых видов наркотических веществ и лаборатории, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Экспертная группа, состоящая из представителей правоохранительных органов, педагогов, психологов и специалистов по рекламе, будет заниматься продвижением антинаркотической политики.

Кроме того, Беглов поручил дать большую активность социально-психологическому тестированию школьников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов встретился с руководителями волонтерских движений Санкт-Петербурга.