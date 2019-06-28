Беглов встретился с волонтерами Петербурга

Беглов поддержал инициативу волонтеров. Фото: gov.spb.ru
Беглов поддержал инициативу волонтеров. Фото: gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с руководителями волонтерских объединений.

Встреча проходила в коворкинг-центре «Точка кипения» и была приурочена к Дню молодежи. В ходе выступления Беглов отметил, что инициатива добровольческих движений вызывает уважение. Он подчеркнул, что совершать нужно добрые поступки, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Беглов напомнил об успехах волонтеров во время проведения прошлогоднего чемпионата мира по футболу и празднике выпускников «Алые паруса».

На сегодняшний день в Северной столице порядка 50 тысяч добровольцев. Однако глава города заявил, что нужно привлекать ещё больше молодежи к данному виду деятельности. Например, для обучения пожилых людей цифровой грамотности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стартует вторая волна записи детей в первый класс.

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