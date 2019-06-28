Стартует вторая волна записи детей в первый класс

С понедельника в Ленобласти начнут набирать первоклашек, которые не живут рядом со школой, куда собираются ходить. Фото: pixabay.com
С понедельника в Ленобласти начнут набирать первоклашек, которые не живут рядом со школой, куда собираются ходить. Фото: pixabay.com

В Ленобласти 1 июля начнется прием заявлений для зачисления в первые классы детей, которые не проживают на закрепленной за школой территории.

С января этого года проводился прием документов у детей, живущих рядом со школами, теперь настает черед для записи тех, кто не прикреплен к конкретной школе по территориальному признаку.

Подать документы на зачисление надо успеть до 5 сентября. Родители могут сделать это тремя способами: в самой школе, через интернет на портале «Образование Ленинградской области» или на портале госуслуг или в любом МФЦ (вне зависимости от места регистрации и расположения школы).

Для подачи заявления на прием ребенка в первый класс потребуется показать паспорт и свидетельство о рождении. Затем в течение двух недель вам назначат дату и время, когда нужно будет прийти в школу для предоставления документов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на месте несанкционированной свалки на Космонавтов построят школу

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