На месте несанкционированной свалки на Космонавтов построят школу

Сама свалка расположена у жилого комплекса «Две столицы» со стороны Дизельного проезда. Фото: https://www.gov.spb.ru
Сама свалка расположена у жилого комплекса «Две столицы» со стороны Дизельного проезда. Фото: https://www.gov.spb.ru

Пока свалка никуда не делась, от нее планируют избавиться до конца июля.

Несанкционированную свалку у жилого комплекса «Квартет» на проспекте Космонавтов уберут в конце июля. Об этом сообщили в администрации Петербурга. После объезда временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова Московского района о ней наконец-таки стало известно. На незаконную свалку пожаловались местные жители.

Каждый день, сообщают в администрации, на объекте работает 25 единиц техники, мусор вывозят с опережением сроком. Участок после «освобождения» от мусора будет под видеонаблюдением.

Когда все работы по ликвидации свалки будут завершены, встанет вопрос о строительстве на освободившемся участке общеобразовательной школы. Сама свалка расположена у жилого комплекса «Две столицы» со стороны Дизельного проезда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ginza Project может стать официальным инвестором реконструкции Таврического сада.

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Ginza Project может стать официальным инвестором реконструкции Таврического сада