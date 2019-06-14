Ginza Project может стать официальным инвестором реконструкции Таврического сада

что объём инвестиций оценивается на сумму от 0,7 до 1, 7 млрд рублей. Фото: https://vk.com/tavricheskysad

что объём инвестиций оценивается на сумму от 0,7 до 1, 7 млрд рублей. Фото: https://vk.com/tavricheskysad

В саду планируют создать общественное пространство до 2025 года.

Проект планирую реализовать в несколько этапов. Дополнительные общественные пространства появится уже через шесть лет, сообщает телеканал «78» со ссылкой на генерального директор Ginza Project Максима Ползикова.

Как рассказал Ползиков, в первую очередь в саду начнут проводить работы у главного здания, и по объектам будут продвигаться к торговому комплексу на территории сада. Уже через полтора года планирую открыть первую обновлённую «оранжерею».

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов рассказал, что объём инвестиций оценивается на сумму от 0,7 до 1, 7 млрд рублей.

Пока заявку подали только в Ginza Project, поэтому если до середины июля желающих больше не появится, то компания станет официальным инвестором проекта.

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