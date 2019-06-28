“Академическую” открывают после 11 месяцев ремонта

В вестибюле станции размещен новый пикет полиции и выполнена замена всех санитарно-технических систем. Фото: https://ru.wikipedia.org

В вестибюле станции размещен новый пикет полиции и выполнена замена всех санитарно-технических систем. Фото: https://ru.wikipedia.org

Для пассажиров станция петербургской подземки станет доступна уже 1 июля.

Воспользоваться станцией метро гости города и жители Петербурга могут с первых часов работы метрополитена. Об этом сообщают сотрудники ГУП “Петербургский метрополитен”.

Напомним, станция находилась на капитальном ремонте 11 месяцев. За то время капитально отремонтированы эскалаторы и модернизированы системы управления ими, полностью восстановлена гидроизоляция наклонного хода с заменой старых водоотводящих зонтов на современные.

Помимо этого, сообщают в подземке, была проведена модернизация систем безопасности. Также в вестибюле станции размещен новый пикет полиции и выполнена замена всех санитарно-технических систем.

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