В КРТИ объявили конкурс на обустройство велополосы на Васильевском острове

В 2019 году в общей сложности должно появится 8 новых велосипедных маршрутов. Фото: https://pixabay.com

В 2019 году в общей сложности должно появится 8 новых велосипедных маршрутов. Фото: https://pixabay.com

Конкурс проводит подведомственный КРТИ Городской центр управления парковками.

Протяжённость велосипедного маршрута — два километра. Он будет проходить по Большому проспекту Васильевского острова от 1-ой линии В.О. до Наличной улицы. Об этом сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В соответствии с конкурсной документацией размещение велосипедного маршрута должно быть завершено не позднее 30 сентября текущего года.

Также в комитете отмечают, что участок велополосы от 22-23-й линий В.О. до 24-25-й линий В.О. будет произведён после завершения строительства станции “Горный институт”.

В ведомстве напоминаю, что обустройство велополосы в Василеостровском районе осуществляется в рамках общественной инициативы “Твой бюджет”. В 2019 году в общей сложности должно появится 8 новых велосипедных маршрутов. Их протяженность составит 33 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург приедут 250 студентов, чтобы поработать на стройке.