ЦИК не зафиксировала нарушений в большинстве МО Петербурга

Центральная избирательная комиссия России обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ для проверки комиссий-нарушителей в Санкт-Петербурге.

ЦИК России предъявит просьбу в правоохранительные органы для осуществления контроля расследования дел, которые были возбуждены по фактам нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Северной столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя ЦИК Николая Булаева.

Кроме того, ЦИК отмечает, что в подавляющем большинстве муниципальных избиркомов не было выявлено нарушений: работа там проходит в штатном режиме. Установлено, что комиссии принимают документы, которые являются необходимыми для регистрации кандидатов. Работают без выходных.

Член ЦИК Евгений Шевченко выразил уверенность в том, что городская и территориальная избиркомы делают своё дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в КРТИ объявили конкурс на обустройство велополосы на Васильевском острове.