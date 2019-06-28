В Петербурге состоялся смотр мототранспорта ГИБДД

В пятницу, 28 июля, в Санкт-Петербурге прошел очередной строевой смотр мобильной мотогруппы УГИБДД ГУ МВД России.

На смотре была проверена готовность техники и сотрудников к обеспечению безопастности дорожного движения и выполнению рабочих задач, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа была создана ещё в 2017 году. Основными её задачами является контроль обстановки на дороге и соблюдения правила порядка, профилактика ДТП с участием мототранспорта.

В преддверии начала мотосезона инспекторы ДПС мотогруппы освоили курсы контраварийной подготовки. В этом году курсы проводились на базе одной из автошкол Санкт-Петербурга.

С начала текущего года в Санкт-Петербурге и Ленобласти произошло более 120 аварий с участием мотоциклов, в результате которых было ранено более 100 человек, погибло 7 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня в силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.