Новая железная дорога в Пулково свяжет юг и север Петербурга

В Петербурге планируют построить железнодорожную линию, которая будет проходить через аэропорт Пулково свяжет между собой южную и северную части города. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

По его словам, линию будет пролегать от Сестрорецка до Сосновой Поляны. В некоторых местах дорога будет уходить под землю, а на территории аэропорта она пройдет по «выемке», как в аэропорте Внуково в Москве.

Такое конструкторское решение будет реализовано для того, чтобы не влиять на безопасность полетов, — отметил Тони.

Первый этап строительства железнодорожного проекта планируют закончить в 2025 году.

По данным издания, проект может быть реализован на федеральные деньги и уже активно рассматривается федеральными властями, администрацией Петербурга и ОАО РЖД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге может появиться подземная железная дорога, которая свяжет между собой аэропорт Пулково и Витебский вокзал.