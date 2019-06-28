Новая железная дорога в Пулково свяжет юг и север Петербурга

Фото: пресс-служба ОАО
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В Петербурге планируют построить железнодорожную линию, которая будет проходить через аэропорт Пулково свяжет между собой южную и северную части города. Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

По его словам, линию будет пролегать от Сестрорецка до Сосновой Поляны. В некоторых местах дорога будет уходить под землю, а на территории аэропорта она пройдет по «выемке», как в аэропорте Внуково в Москве.

Такое конструкторское решение будет реализовано для того, чтобы не влиять на безопасность полетов, — отметил Тони.

Первый этап строительства железнодорожного проекта планируют закончить в 2025 году.

По данным издания, проект может быть реализован на федеральные деньги и уже активно рассматривается федеральными властями, администрацией Петербурга и ОАО РЖД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге может появиться подземная железная дорога, которая свяжет между собой аэропорт Пулково и Витебский вокзал.

аэропорт пулково железная дорога проект
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения. Погибла девушка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски
Новая железная дорога в Пулково свяжет юг и север Петербурга
Грузинская диаспора в РФ обратилась к Путину с открытым письмом
В Киришском районе горел частный дом
Мэрия Хельсинки запретила туристам посещать туалет в их здании
ФК «Зенит» провел последний тренировочный день на сборах Австрии
Расследование штаба Навального о выборах в Петербурге оказалось провокацией