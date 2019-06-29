Синоптики рассказали, каким буде июль в Петербурге

Эксперты считают, что будет теплее, чем обычно, но не в первую неделю.

Об этом рассказала руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева в разговоре с «Комсомолкой». Синоптики предупредили, что в первые дни июля в городе будет прохладно и дождливо – постарается циклон, который прибыл в Санкт-Петербург уже сейчас. Он будет активен около 10 дней, после наступит летняя жара.

Специалист заявил, что сначала температура будет ниже нормы, зато позже – выше. Дожди будут идти примерно 14 дней в месяц. Средняя температура в июле составит почти плюс 22 градуса в светлое время суток и 14 градусов ночью.

Синоптики считают, что никаких аномалий не предвидеться. К слову, самый теплый день в июле в Петербурге был 28 июля 2010 года – столбики термометров замерли на отметке в 35 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что выходные петербуржцам испортят кратковременные дожди.