Выходные петербуржцам испортят кратковременные дожди

Горожанам предстоит отдохнуть от солнечных дней.

Об этом сообщают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В прогнозе сказано, что сегодня, 29 июня, по небу будут плыть облака, иногда сквозь них будут пробиваться солнечные лучи. Осадки в виде дождя пойду ближе ко второй половине дня. Воздух успеет прогреться до плюс 20 градусов. По Санкт-Петербургу также будет гулять ветер.

В воскресенье мало что поменяется – разве что станет теплее на один градус. Ночью же столбик термометра опустится до отметки в 13 градусов.

Напоминаем, что накануне в Северной столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за шторма.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дождь затопил дороги, тротуары, больницу и торговый комплекс в Петербурге – ливни прошли неделю назад. Сильный дождь мешал пешеходам и автомобилистам, а также успел «намочить» вестибюль станции метро.