Дождь затопил дороги, тротуары, больницу и торговый комплекс в Петербурге

Непогода застала некоторых горожан врасплох – такого сильного ливня не было довольно давно.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Информацией делятся в социальных сетях, а также в официальных источниках некоторых объектов, передает издание «Фонтанка». Так, в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга заявили, что дождь залил приемный покой Боткинской больницы. Всех пациентов перенаправляют в новый корпус, который находится на Пискаревском проспекте, а из старого пытаются убрать всю воду.

Ненадежной оказалась крыша и у ТК «Невский» на проспекте Большевиков. Петербуржцы пишут, что его тоже подтопило.

Не лучше ситуация и на дорогах – некоторые улицы настолько ушли под воду, что автомобилям приходится почти что «плыть».

Видео: https://vk.com/spb_today

Видео: https://vk.com/spb_today

Такая ситуация сложилась на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной, а также на Октябрьской набережной.

Пешеходы же желаются, что невозможно пройти вдоль Синопской набережной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы выкладывают фото с ливнем.