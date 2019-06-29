Эксперты рассказали о самых распространённых заболеваниях среди домашних животных

Они уверяют, что большая часть из них связана с неправильным кормлением.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на столичный комитет ветеринарии. Специалисты рассказали, чем чаще всего болеют животные в Москве. Они просят владельцев питомцев тщательней следить за их питанием и содержанием, так как плохая диета и отсутствие ухода приводят к плачевным последствиям. Животные с неправильными пищевыми привычками чаще страдают от ожирения, а также у них появляются аллергии, дерматиты, мочекаменная болезнь и отиты.

Ветеринары также отметили, что на прием довольно часто приводят следующие пороты: мейн-кун, бенгальскую и сфинкс. Они посоветовали делать все прививки вовремя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за прошедший год животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев. Случаев заболевания бешенством среди людей и животных за последние несколько лет зафиксировано не было.