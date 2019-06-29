Петербургские законодатели приехали на открытие граффити от HoodGraff в Красносельском районе

На торжественном открытии стрит-арта присутствовали председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Фото: Telegram/Денис Четырбок
На торжественном открытии стрит-арта присутствовали председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Фото: Telegram/Денис Четырбок

Работая художников “Союзные крылья” посвящена дружбе российского и сирийского народов.

В муниципальном образовании Красненькая речка в Кировском районе Петербурга официально представили новую работу художников из творческого объединения HoodGraff. О э о сообщает депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

Граффити “Союзные крылья”, пишет народный избранник, посвящено “особой дружбе российского и сирийского народов”.

На торжественном открытии стрит-арта присутствовали председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, член Совета Федерации Андрей Кутепов, почётный консул Сирийской Арабской республики в Петербурге Малаз Гхази.

По словам Четырбока, граффити невозможно игнорировать, оно стало неотъемлемой частью города. Депутат также уверен, что борьба с уличным искусством, которое представляет художественную ценность, рано или поздно будет прекращена.

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