Беглов “ВКонтакте” озвучил итоги уходящей недели

По словам Беглова, строительство всех трех станций должно завершиться к концу августа. Фото: https://vk.com/a_beglov

По словам Беглова, строительство всех трех станций должно завершиться к концу августа. Фото: https://vk.com/a_beglov

Среди тем — сдерживание роста тарифов, два значим для города проекта, а также работы на строящихся станциях Фрунзенского радиуса.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели и отметил, что эта неделя показала конкретные результаты по сдерживанию роста тарифов.

Так, для положительных результатов, работа в этой сфере ведёте уже с января текущего года.

“Разорвали договоры с необоснованно дорогими подрядчиками, удалили лишних посредников, которые вообще непонятно зачем были нужны в схеме ресурсоснабжения. Хотя вполне понятно, зачем они были нужны. Будем разбираться. провели переговоры с “Газпромом”, а также внедряем энергосбережение”, — написал Беглов в соцсети.

Также градоначальник отметил два значимых для города проекта — “Мой город – мои возможности”. Прием заявок на участие уже завершен. Еще один важный проект – это “Твой бюджет”. 17 проектов благоустройства из 6 районов уже точно будут поддержаны, сообщил Беглов.

Помимо этого, идет контроль строящихся станций метрополитена. По словам Беглова, строительство всех трех станций должно завершиться к концу августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректор «Метростроя» рассказал о процессе стройки.