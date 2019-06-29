Беглов с рабочим визитом приехал в Центральный район Петербурга

Действующий губернатор планирует пообщаться с местными жителями и узнать про их проблемы.
О своем рабочем визите временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов написал на своей странице в социальной сети “ВКонтакте”. После того, как Беглов рассказал про итоги прошедшей недели, в которых отметил ключевые события в городе, он сообщил о свои планах на субботу.
Так, врио губернатора на этой неделе совершил рабочие выезды в Василеостровский и Колпинский районы.
“Я писал про открытие Усть-Ижорского шоссе и улицы Финляндской. Стараюсь больше выезжать на место, чтобы общаться с жителями. Сегодня работаю в Центральном районе”, — написал градоначальник.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов “ВКонтакте” озвучил итоги уходящей недели.