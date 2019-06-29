У Финлядского вокзала прошел митинг рабочих Ford

Митинг рабочих завода Ford прошел сегодня на площади Ленина у Финлядского вокзала в Петербурге. На площади собралось около 50 человек с плакатами, сообщает Мr-7.ru. Они требуют сохранить рабочие места на заводе и допустить сотрудников предприятия к переговорам властей Ленобласти с будущим инвестором, к которому перейдет заводская площадка.

По словам члена профсоюза, на заводе Ford есть комиссия, которая собирается раз в десять дней и «занимается болтологией». Действенных решений по трудоустройству бывших сотрудников производства люди не видят.

«Люди после 40 лет становятся отработанным материалом в нашем государстве», — заявил один из участников митинга.

О предстоящем закрытии завода во Всеволожске, стало известно ещё в начале 2019 года. В мае профсоюзами было проведено собрание, на котором председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун перед лицом 400 сотрудников Ford заявил, что областные власти обеспечат трудоустройство всех, попавших под сокращение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти рассказал, что свыше ста сотрудников компании уже нашли себе новое рабочее место и приступят к работе в ближайшее время.