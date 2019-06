Соловьев и Скабеева переводят Трампа: кем же он назвал Путина?

Пользователи интернета обсуждают точный перевод слов президента США о президенте России Владимире Путине.

Дональд Трамп во время саммита G20 в японской Осаке сказал ВГТРК на камеру о Путине: «He is a great guy, he is a terrifiс person».

Телеведущая Ольга Скабеева считает, что обычного перевода словосочетания «great guy» — «прекрасный парень» — недостаточно. Great — это не «прекрасный», а «великий», и ложная скромность здесь ни к чему, полагает Скабеева.

Ей возразил телеведущий Владимир Соловьев, указавший на то, что стесняться не надо, конечно, но перевод был точным, и Путин парень именно прекрасный. «Не больше, но и не меньше», — написал Соловьев.

Скабеева возразила, что если предвыборный лозунг Трампа «make America great again» переводится как призыв снова сделать Америку великой, то и Путин получается тоже великий. «Кто ж будет спорить?!» — задала Скабеева скорее риторический вопрос.

