У Гостиного двора и Эрмитажа снесли нелегальные павильоны

Представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обратили внимание на незаконные павильоны, которые находились у Эрмитажа и Гостиного двора.

В связи с этим сотрудники комитета произвели демонтаж данных торговых павильонов в центре Северной столицы. Комитету по контролю за городским имуществом удалось пресечь очередной факт незаконного занятия земли города, сообщили Gazeta.SPb в ККИ.

Речь идет о двух павильонах, которые имеют форму полусфер. Один из них был размещен у Гостиного двора, второй находилась в арке Главного штаба — по направлению от Невского проспекта к Зимнему дворцу. В них продавались мёд, сладости, сувенирная продукция и прочее. Продукция была изъята.

Данные торговые павильоны принадлежат ООО «Сити инжиниринг». Разрешение на размещение у собственника отсутствовало. По факту нарушений было составлено 6 протоколов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что две петербургские ИКМО подали в суд на Горизбирком.