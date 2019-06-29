Две петербургские ИКМО подали в суд на Горизбирком

В городской суд Санкт-Петербурга обратились с исками две избирательные комиссии муниципальных округов.

Речь идет об избирательных комиссиях муниципальных округов «Сампсониевское» и «Сергиевское», сообщает издание «Коммерсантъ».

В своих исках ИКМО требуют отменить решение городской избирательной комиссии относительно установления более поздних сроков для приема необходимых документов у кандидатов в депутаты муниципальных округов.

Отметим, что ранее городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга продлила сроки приема документов в 5 муниципалитетах города, в том числе у вышеуказанных. Это было сделано в связи с обнаруженными нарушениями в процессе процедуры выборов.

Дата, когда будут рассмотрены иски, на данный момент не оглашалась.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов сдал подписи депутатов и избирателей в Горизбирком.