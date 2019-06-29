Беглов сдал подписи депутатов и избирателей в Горизбирком

Врио губернатора Петербурга заручился поддержкой свыше 80 тысяч петербуржцев.

Александр Беглов сдал подписи муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщили в СПБИК 29 июня. Врио губернатора идет на выборы самовыдвиженцем, хотя его обещали поддержать в “Единой России”.

Беглов набрал 162 подписи депутатов от 108 муниципальных советов. Кроме этого кандидат представил 80331 подпись избирателей — пока что единственный из кандидатов, предъявивший их.

В качестве кандидатов в Совфед Беглов назвал Валентину Матвиенко, Александра Ватагина и Максима Пратусевича. Сейчас Валентина Матвиенко представляет Санкт-Петербург в Совфеде и одновременно является спикером органа.

Вероятно, Беглов и Амосов, который подал документы о прохождении муниципального фильтра прямо перед ним (о чем Gazeta.SPb ранее сообщила), разминулись в дверях.