Амосов показал подписи депутатов для участия в выборах губернатора

Уже четыре кандидата прошли муниципальный фильтр. Фото: СПБИК
Уже четыре кандидата прошли муниципальный фильтр. Фото: СПБИК

Кандидату удалось собрать 160 подписей от депутатов 106 советов.

Михаил Амосов сдал документы с подписями муниципальных депутатов в СПБИК и таким образом становится четвертым кандидатом в губернаторы, кто прошел муниципальный фильтр, сообщили в Избиркоме Петербурга 29 июня.

Комиссия приняла у кандидата 160 подписей от депутатов 106 советов. Амосов хочет направить в Совет Федерации Сергея Тихомирова, Сергея Назарова или Юрия Курикалова.

Всего в выборах участвуют 28 кандидатов. Завтра 30 июня пройдет последний день приема документов для участия в выборах. Голосование состоится 8 сентября. Сейчас среди кандидатов числятся врио губернатора Александр Беглов, который пока не представил документы с подписями депутатов, Олег Капитанов, Надежда Тихонова и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Капитанов рассказал о новой должности в Смольном.

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Амосов показал подписи депутатов для участия в выборах губернатора