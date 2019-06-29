За перевес отберут всё: и права, и машину, и груз

Водитель большегруза после взвешивания может остаться бесправным пешеходом. Фото: Pixabay
Водитель большегруза после взвешивания может остаться бесправным пешеходом. Фото: Pixabay

В России планируется ужесточить наказание дальнобойщиков превышение допустимой массы груза.

За перевес будут отбирать и груз, и права, и машину. Решение о введении такого жесткого наказания принято на заседании Госсовета по развитию сети автодорог, сообщил Министр транспорта Евгений Дитрих в программе «Вести в субботу».

«Лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — сказал он.

Когда в законодательство будут внесены необходимые изменения, он не уточнил.

Полмесяца назад к президенту РФ обратилась национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» с просьбой разработать механизм взыскания ущерба с перевозчиков и собственников грузов за порчу дорог из-за перегруженных фур. Глубокая колея, которая появляется от тяжелых грузовиков, совсем не похожа на поверхностную колею от шипованной резины, она приводит к необходимости разбирать дорогу до основания.

Также на Госсовете прозвучали предложения ужесточить наказание за превышение скорости, повысить цену полисов ОСАГО для водителей, часто нарушающих правила движения, а также ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей.

Кроме того, с 1 июля тариф системы «Платон» будет повышен на 14 копеек, до 2,04 рубля за километр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

большегрузы грузовики наказание ужесточение наказания
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Франции рассказал, что обсуждал с Путиным на саммите G20
Жерар Депардье сыграет полицейского в комедийном фильме
За перевес отберут всё: и права, и машину, и груз
В Петербурге сквер назовут именем Александра Володина
У Гостиного двора и Эрмитажа снесли нелегальные павильоны
На помощь пострадавшим от паводка выделили 662 млн рублей
Путин нанесет визит в Иркутскую область
Путин прокомментировал встречу с Трампом