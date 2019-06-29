Жерар Депардье сыграет полицейского в комедийном фильме

Известный французский актер Жерар Депардье объявил об участии в работе над фильмом, в котором также снимутся Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд.

Фильм представляет собой стратегическую комедию. Сюжет разворачивается с 60-е годы в городке Сен-Тропе, расположенном на Лазурном берегу.

Жерар Депардье исполнит роль полицейского, который работает с высокомерным инспектором. Роль инспектора сыграет Кристиан Клавье.

Полицеские расследуют дело о миллиардере, на жену которого было совершено покушение. Роль мужа жертвы покушения сыграет Бенуа Пульворд, который впервые поработает вместе с двумя вышесказанными актерами. Депардье и Клавье, в свою очередь, не раз играли вместе.

Режиссер работы — Николай Бенаму, который известен по фильмам «Без тормозов», «Superнянь», «Superнянь 2».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге.