Жерар Депардье сыграет полицейского в комедийном фильме

Жерар Депардье. Фото: ru.wikipedia.org
Жерар Депардье. Фото: ru.wikipedia.org

Известный французский актер Жерар Депардье объявил об участии в работе над фильмом, в котором также снимутся Кристиан Клавье, Бенуа Пульворд.

Фильм представляет собой стратегическую комедию. Сюжет разворачивается с 60-е годы в городке Сен-Тропе, расположенном на Лазурном берегу.

Жерар Депардье исполнит роль полицейского, который работает с высокомерным инспектором. Роль инспектора сыграет Кристиан Клавье.

Полицеские расследуют дело о миллиардере, на жену которого было совершено покушение. Роль мужа жертвы покушения сыграет Бенуа Пульворд, который впервые поработает вместе с двумя вышесказанными актерами. Депардье и Клавье, в свою очередь, не раз играли вместе.

Режиссер работы — Николай Бенаму, который известен по фильмам «Без тормозов», «Superнянь», «Superнянь 2».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге.

Жерар Депардье кино роль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У муниципальной избирательной комиссии задержаны трое
Президент Франции рассказал, что обсуждал с Путиным на саммите G20
Жерар Депардье сыграет полицейского в комедийном фильме
За перевес отберут всё: и права, и машину, и груз
В Петербурге сквер назовут именем Александра Володина
У Гостиного двора и Эрмитажа снесли нелегальные павильоны
На помощь пострадавшим от паводка выделили 662 млн рублей
Путин нанесет визит в Иркутскую область