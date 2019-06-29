Apple еще не выпустила новый iPhone, а подделки уже продают

Оригинальных "айфонов" еще нет, но китайцы уже наделали похожих телефонов. Фото: cnmo.com

Оригинальных "айфонов" еще нет, но китайцы уже наделали похожих телефонов. Фото: cnmo.com

Новое поколение iPhone американская компания Apple планирует вывести на рынок в сентябре, а поддельный iPhone XI на «андроиде» можно уже заказать в Китае.

Китайские производители создали смартфоны, ориентируясь на графические отрисовки дизайна новейших «айфонов», опубликованные в апреле инсайдером OnLeaks.

Клоны iPhone выпускаются в золотистом, серебристом и чёрном корпусах и легко отличаются от оригинала по хаотичному расположению модулей основной камеры.

На поддельные телефоны установлена кастомная прошивка «андроида», рабочий стол при этом выглядит как у iOS.

В сети появились видеоролики с обзорами iPhone XI и распаковками, то есть подделки уже продаются. Китайские умельцы не обошли вниманием ни одну модель: подделываются и iPhone XI, и iPhone XI Max, и iPhone XR.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО.