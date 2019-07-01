Продажи кондиционеров в Петербурге выросли на 44%

Пик спроса на климатическую технику приходится на июнь-июль.

Продажи кондиционеров в Петербурге в начале лета выросли на 44% по сравнению с прошлым июнем, сообщили Gazeta.SPb эксперты сервиса “Юла” 1 июля. Наибольшей популярность пользуются настенные кондиционеры.

Средняя цена на климатическую технику в Петербурге составляет 10 700 рублей — на 12,7% больше, чем в среднем по стране (9,5 тысяч). Самый дорогие кондиционеры продают в Абакане — там цена достигает 15,4 тысяч — а самые дешевые можно найти в Волгограде — всего за 6,4 тысячи.

В июне сложно найти кондиционеры со скидками, но скорее всего они появятся в августе — в прошлом году в этом месяце 17% от всех объявлений имели скидку. Впрочем, пик популярности этой техники приходится именно на июнь и июль.

Июнь в Петербурге выдался жарким. Сегодня в Санкт-Петербурге 24 градуса тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге ждут грозу.