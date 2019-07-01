Первый день июля петербуржцы встретят с грозой

Сегодня, 1 июля, в Санкт-Петербурге ожидается сильная гроза. Однако замерзнуть у жителей Северной столицы не получится.

В понедельник днем температура воздуха в городе составит от +23 до +25 градусов выше нуля. При этом, ночь прошла чуть холоднее — от +15 до +17 градусов Цельсия, сообщили Gazeta.SPb в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В целом, погода общается облачная, с редкими прояснениями. А днем в Северную столицы придут дожди и гроза.

Атмосферное давление ночью немного понизилось, но днем почти не изменится.

Сегодня в Санкт-Петербурге будет довольно ветрено. Ночью ветер дул южный и юго-восточный и имел потоки до 6-11 метров в секунду, а днем ветер будет юго-западный и западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов посетил Европейскую конференцию по рассеянию нейтронов.