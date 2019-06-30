Беглов посетил Европейскую конференцию по рассеянию нейтронов

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил с визитом 7-ую Европейскую конференцию по рассеянию нейтронов, которая стартовала в «Манеже» сегодня, 30 июня.

Беглов поприветствовал ее участников и отметил, что конференция станет толчком для развития научной инфраструктуры города, в котором находится 70 научных институтов и около 300 научных организаций.

«Это 10% от общероссийского научного потенциала», — подчеркнул врио губернатора.

На берегах Невы конференция проходит впервые. Она продлится до 5 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге решается вопрос о госаккредитации Европейского университета. Этим занимается Рособрнадзор. Решение будет вынесено до конца июля. В самом Рособрнадзоре отметили, что на данный момент продолжается работа экспертов относительно указанного вопроса.

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