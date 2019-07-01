Три генерала Росгвардии ушли в отставку

Росгвардия обновляет руководящий состав. За месяц ведомство покинули четыре высокопоставленных военных чиновника.

Рапорт об отставке подал первый заместитель главы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов, сообщили СМИ источники. С 2014 по 2016 год он служил полномочным представителем президента по Северо-Кавказскому федеральному округу. В конце июля 3 года назад Меликов был назначен замом главы Росгвардии Виктора Золотова, еще через месяц ему было присвоено звание генерал-полковника.

Кроме того, уходит из Росгвардии и заместитель Золотова генерал-лейтенант Сергей Милейко. В 2014-2016 годах он был помощником полпреда Меликова в Северо-Кавказском округе, а в Росгвардию его перевели немного раньше, чем командира — в апреле 2016. Звание генерал-лейтенанта Милейко получил в конце 2017 года.

Помимо двух заместителей председателя ведомства из Росгвардии уйдет начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов. Он достиг предельного возраста пребывания на государственной службе.

В середине июня от должности был освобожден статс-секретарь Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин. Сообщалось, что это было сделано из принципа ротации кадров руководящего состава. На его место назначен 50-летний генерал-лейтенант юстиции Олег Плохой, ранее занимавший должность замминистра юстиции РФ. Олег Плохой родился в Киеве, окончил Высшую школу КГБ СССР. С 1999 года Плохой работал в администрации президента, одно время возглавлял управление президента по вопросам противодействия коррупции.

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