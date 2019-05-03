Росгвардия не рекомендует распространяться об отдыхе в соцсетях

По мнению представителя ГУ вневедомственной охраны Росгвардии полковника полиции Геннадия Белокопытова, хвастать отдыхом в социальных сетях опасно.

Он порекомендовал на время майских праздников, если вы собираетесь уезжать, не распространяться о своих планах в социальных сетях. Об этом он заявил ТАСС.

Белокопытов считает, что не стоит публиковать информацию о своем времени отсутствия, предстоящих путешествиях, размещать фотографии своих билетов и отмечать на фото местоположение.

Данные меры напрямую связаны с периодом внутренней миграции, когда квартиры остаются без присмотра. Он посоветовал просить соседей присматривать за оставленной квартирой.

Или обратиться за помощью к профессиональным сотрудникам национальной гвардии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, что нужно делать с просрочкой.