Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, что делать с просрочкой

Покупателю обязаны снизить цену на просроченный товар, вернуть его полную стоимость, либо произвести замену на аналогичный товар другой марки с последующим перерасчетом.

Частенько на прилавках попадаются просроченные пищевые товары. В таком случае на стороне покупателя закон, защищающий права потребителей.

Согласно данному закону, покупатель вправе потребовать заменить товар на аналогичный или другого производства с перерасчетом цены, снизить стоимость или полностью вернуть деньги, сообщают в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.

И все же, дабы снизить возможность неприятностей, лучше проверить срок годности на упаковке нужного вам товара прямо в магазине.

Если работники магазина отказываются идти навстречу покупателю, ему предстоит написать претензию к данному учреждению в двух экземплярах. На одном из них администратор или продавец обязаны поставить дату, указать свою должность и контактные данные, поставить свою подпись.

Такого рода претензии по законодательству рассматриваются в течение 10 дней. В противном случае с жалобой на магазин уже можно смело обращаться в Роспотребнадзор.

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