Что лучше брать в ипотеку — новостройку или «вторичку»

Эксперты выяснили, что только в семи городах России ипотека на «вторичку» выгоднее, чем на новое жилье.

Вопрос, в каких городах России выгоднее брать в ипотеку новостройки, а где лучше приобрести квартиру на вторичном рынке, исследовали специалисты Domofond.ru.

Для сравнения брали квартиры площадью 38 кв. м2 в разных городах и изучали возможность приобретения такого жилья семьей их двух работающих за среднюю зарплату граждан, которые готовы отдавать за кредит половину своего дохода. За основу ставки по ипотеке взяли ставку Сбербанка для данных категорий недвижимости: 10,6% годовых для покупки жилья в новостройке и 10,8% для приобретения квартиры на вторичном рынке. Перед взятием ипотеки условная семья еще 2 года должна была копить на первоначальный взнос.

В большинстве городов переплата за новостройку составила от 9,4 тыс. до 8,4 млн рублей за объект, а за вторичку — от 20,8 тыс. до 7,7 млн рублей.

Выяснилось, что «вторичку» брать выгоднее, чем новостройку, только в Нижнем Тагиле, Череповеце, Петрозаводске, Чите, Перми, Архангельске и Сочи. В остальных городах новое строительство в ипотеку выходит дешевле.

В Петербурге эта условная семья из двух работающих должна иметь средний доход 128,8 тыс. рублей. На первоначальный взнос они потратят в среднем 1,546 млн рублей. Средняя 38-метровая квартира в новостройке сейчас стоит 4,496 млн рублей, в ипотеку она обойдется в 5,342 млн рублей, то есть переплата составит 847 тыс. рублей. Квартира той же площади на «вторичке» будет стоить 4,999 млн рублей, с процентами — 6,282 млн рублей, переплата составит 1,283 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жилье возле водоемов в Ленобласти считается одним из самых дорогих в России.