Ветку метро в Кудрово спланируют до границ города

В Кудрово сейчас живет около 60 тыс. человек. Фото: wikipedia.org
В Кудрово сейчас живет около 60 тыс. человек. Фото: wikipedia.org

Смольный объявил конкурс на разработку планировки территории под строительство участка метро от «Улицы Дыбенко» в «Кудрово» в границах города.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры выделил на эти цели до 11,5 млн рублей. Итоги тендера будут подведены 30 июля. Проект планировки территории должен быть готов к концу сентября 2020 года. Проектирование ветки метро за границами Петербурга, вероятно, будет заказывать Ленобласть.

Станцию метро в Кудрово губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обещал открыть в 2025 году. Один вестибюль метро должен появиться возле «Меги Дыбенко», обсуждается вопрос расположения второго вестибюля на территории города и местонахождение депо «Правобережное», которое будет обслуживать новую линию метрополитена. Александр Дрозденко говорил, что строительство первого вестибюля будет финансироваться из областного бюджета. Значительную часть средств на строительство ветки метро власти Петербурга и Ленобласти надеются получить из федерального бюджета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что трамвай в Кудрово пустят за счет бюджета.

ГУП "Петербургский метрополитен" конкурс кудрово
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