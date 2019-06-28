Трамвай в Кудрово пустят за счет бюджета

Трамвайную линию от Дыбенко в Кудрово, которую собираются пустить в 2023 году, решено строить за счет налогов.

Раньше рассматривался вариант привлечения частного бизнеса с заключением концессионного соглашения.

Причину такого решения объяснили в Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Эксперты подсчитали, что построить трамвайные пути по госзаказу будет на 3 млрд рублей дешевле, чем с привлечением частных инвесторов. Однако на основе какой суммы подсчитали экономию, неизвестно, поскольку еще не утвержден план, где именно будут проходить трамвайные пути. Технико-экономическое обоснование для строительства готовит АО «Институт «Стройпроект».

В Кудрово планируется открыть станцию метро, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обещал завершить строительство к 2025 году. В связи с этим возникал вопрос о целесообразности пуска туда трамвайной линии, однако власти решили, что развивать нужно разные виды транспорта.

Сегодня Кудрово быстро растет. За 5 лет там было сдано более 1,6 млн м2 жилья. По прогнозам 60-тысячное население Кудрово уже к 2020 году увеличится до 100 тыс. человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Мурино и Кудрово записали видеообращение к Владимиру Путину