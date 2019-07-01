Отремонтирована дорога на Выборг

На региональной трассе «Зеленогорск — Приморск — Выборг» закончен ремонт участка от Озерков в сторону Ермилово.

Подрядчик по госконтракту укрепил обочины дороги, отремонтировал водопропускные трубы, частично заменив старые на новые металлические, обустроил необходимые уклоны и обеспечил водоотвод. Кроме того, на дороге было уложено новое двуслойное покрытие, установлены новые дорожные знаки и нанесена износостойкая разметка. Заказчик работ — ГКУ «Ленавтодор».

Прежние наименования отремонтированной трассы – А-123, Нижневыборгское шоссе и Глебычевская дорога.

Кроме того, пресс-служба губернатора Ленобласти сообщает, что в регионе идет ремонт на дорогах «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», «Гатчина — Ополье» и «Петербург — Ручьи». Работы на этих трассах проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги России».

Всего в Ленобласти в этом году отремонтируют дорог почти на 1,5 млрд рублей.

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