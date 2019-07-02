Мясо в магазинах может подорожать

Рост цен может составить до 10%. Фото: pixabay.com
Рост цен может составить до 10%. Фото: pixabay.com

Министерство финансов вправе потребовать налоги с импортеров кормовых добавок.

Цены на говядину, свинину и курицу могут вырасти на 10%, сообщает газета “Известия” 2 июля. Импортеров добавок для кормов могут заставить заплатить НДС за последние 3 года.

Неопределенная ситуация со статусом кормовых добавок возникла из-за толкований перечня товаров, которые облагаются дополнительным налогом. С 1 апреля товар точно относится с освобожденным от налога продуктам, но в течение трех лет с импортеров вполне могли требовать больше денег. Если Минфинансов захочет, то сможет собрать с импортеров от 4 до 7 млрд рублей.

В Петербурге кг свиного филе стоит около 260 рублей. Куриные грудки могут стоить в среднем 150 рублей/кг, фарш в среднем стоит 200 рублей за кг, по данным Globalprice.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти жители переплатили за ЖКХ 3 млн рублей.

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