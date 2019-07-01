Жители Ленобласти переплатили за услуги ЖКХ 3 млн рублей

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Им присылали завышенные платежки.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области. Уточняется, что жители 35 домов некоторых населенных пунктов региона на протяжении девяти месяцев платили за услуги ЖКХ больше, чем должны были. Они получали платежки, в которых за содержание и ремонт жилья просили денег больше нужного. После проверки выяснилось, что ленинградцы переплатили 3 миллиона 200 тысяч рублей.

В недоразумении обвинили управляющую компанию ООО «Дом Сервис». Ей предстоит сделать перерасчет и привести всю документацию в порядок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стали известны регионы, где россияне платят меньше всего за услуги ЖКХ. В среднем каждому гражданину пришлось заплатить за год почти 18 тысяч рублей. Больше всего повезло жителям следующих регионов: Дагестан, Тува и Ингушетия. Там каждый человек платил меньше 500 тысяч рублей.

жкх ленинградская область
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