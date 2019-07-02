Водителей Гатчины караулят фоторадары

В течение недели автомобилистов, превышающих скоростной режим в Гатчинском районе Ленинградской области будут фиксировать передвижные фоторадарные комплексы «КРИС-П».

Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ОГИБДД) Гатчинского района сообщает, что каждый день с 3 по 9 июля фоторадары будут работать на данных участках:

В г.Гатчина: пр.25-го Октября, Пушкинское шоссе, ул.Чехова, Ленинградское шоссе, Красноармейский проспект;

Подъезд к г.Гатчина №1: на участке между д.Вайя и г.Гатчина;

Автодорога Стрельна-Кипень-Гатчина: на участке между г.Гатчина и д.Сокколово;

Автодорога Красное Село-Гатчина-Павловск: на участке между г.п.Тайцы и п.Торфопредприятие, на участке между автодорогой Санкт-Петербург-Псков и д.Ивановка, д.Романовка;

Автодорога Кемполово-Выра-Тосно-Шапки: д.Куровицы, г.п.Вырица;

Автодорога Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору: п.Войсковицы; на участке между перекрестками с автодорогами Гатчина-Куровицы и Семрино-Сусанино-Ковшово;

Автодорога Гатчина-Куровицы: на участке между п.Пригородный и д.Пижма, на участке между с.Воскресенское и д.Мельница, д.Кобрино;

Автодорога Ивановка-Замостье-Пижма: п.Новый Свет, д.Коргузи, на участке между д.Коргузи и автодорогой Гатчина-Куровицы (д.Пижма);

Автодорога Рошаля-Черново-Учхоз: д.Корпиково, д.Черново, на участке между д.Черново и п.Новый Учхоз.

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