Движение по “Сортавале” полностью перекрыли

Рабочие РЖД ведут аварийные работы на переезде, но сроков завершения не назвали.

В Приозерске закрыли движение по трассе А-121, также известной как “Сортавала”, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 2 июля. На железнодорожном переезде 130-го км сотрудники РЖД ведут аварийные работы. Участникам движения приходится объезжать участок на ремонте через улицу Чапаева.

В обслуживающей федеральную трассу компании предложили уточнить сроки восстановления движения у РЖД. На сайте железнодорожной компании (в том числе ОЖД) пока нет никакой информации о идущих работах — соответственно нет и сроков. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге сегодня ждут дождей, по данным МЧС, поэтому асфальт может быть мокрым и скользким,что увеличивает вероятность ДТП на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на КАД и ЗСД Санкт-Петербурга с 1 июля вступили в силу ограничения движения.