Зона для шашлыков появится на берегу реки Оккервиль

Деревянный амфитеатр входит в проект благоустройства. Фото: http://www.krgv.ru
Деревянный амфитеатр входит в проект благоустройства. Фото: http://www.krgv.ru

Проект предложила жительница Красногвардейского района в ходе проекта “Твой бюджет”.

Набережную реки Оккервиль хотят превратить в общественное пространство, сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга. Инициативу предложили в ходе программы “Твой бюджет”.

Жительница района Эльвира Г. составила проект благоустройства на 8 млн — позже выяснилось, что его можно воплотить в жизнь всего за полтора. Сейчас зону зеленых насаждений используют как площадку для выгула собак или шашлыков — незаконно, но местных жителей это, видимо, мало волнует. Автор проекта предложила создать зону барбекю и обеспечить ее урнами, который сейчас там нет.

Фотографии, приложенные к проекту, предполагают создание деревянного амфитеатра — пока не до конца ясно, в чем состоит его предназначение.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что секретариат Беглова взял под контроль работы на Наличной.

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