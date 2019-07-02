На Наличной улице самовольно пытались расширить проезжую часть

Незаконное расширение проезжей части пресекла Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга в Василеостровском районе.

Возле дома 44 на Наличной улице был зафиксирован факт незаконных работ по перепланировке территории, сообщила пресс-служба ГАТИ Санкт-Петербурга 2 июля 2019 года. ООО «СПК-А» был оформлен ордер, чтобы отремонтировать по данному адресу водопровод, но по факту оказалось, что там проводятся другие работы: подрядчик незаконно начал расширять проезжую часть.

Как стало известно, незаконные работы были приостановлены, а подрядчика обязали восстановить проезжую часть.

ГАТИ возбудила административное дело по факту нарушении в отношении производителя работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что секретариат Беглова взял на контроль незаконные работы на Наличной. Жители Васильевского острова обеспокоены дорожными работами на Наличной улице Петербурга. Газон на месте прокладки водопровода могли заменить на асфальт.