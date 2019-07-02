Пособие на детей от 1,5 до 3 лет повысится с нового года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября изменить закон так, чтобы с 1 января начать выплачивать новое пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет.

О готовящихся мерах поддержки Путин рассказал на прошедшей недавно прямой линии. Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличится до детского прожиточного минимума при условии, что доходы каждого взрослого члена семьи не превышают двух прожиточных минимумов. Прожиточный минимум для каждого региона устанавливается свой.

Сейчас матерям детей вышеуказанного возраста выплачивается пособие в размере 50 рублей.

Также в России со вчерашнего дня почти вдвое выросло пособие работающим родителям по уходу за ребенком-инвалидом. Кроме того, на Дальнем Востоке решили простимулировать рождаемость путем введения разовой выплаты двух прожиточных минимумов при рождении первого ребенка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что премьер-министр говорил о повышении детских пособий до 10 тыс. рублей.