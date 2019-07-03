В петербургском метро рассказали о тематических вагонах

Всего было представлено 4 тематических состава. Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

Всего было представлено 4 тематических состава. Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

Тематические составы ходят в метрополитене Санкт-Петербурга с октября 2015 года. Тогда были запущены первые тематические вагоны.

Он назывался «Воспоминание» и начал свою работу 15 октября 2015 года, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен». Состав был оформлен в честь 60-летнего юбилея метрополитена Северной столицы. На боковых сторонах вагонов были изображены архивные снимки. Главной задачей проекта являлось намерение рассказать пассажирам об истории метро.

Всего, помимо первого, тематических состава было представлено четыре, среди которых «Дворцы Петербурга», «Мобильная библиотека», «Красная стрела» и «Литературный».

Основная проблема в данном вопросе — это недолговечность клейкого брендирования, в связи с чем крайне сложно устраивать подобные акции чаще.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автобусы в Петербурге оборудуют датчиками для выявления безбилетников.