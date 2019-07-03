Автобусы в Петербурге оборудуют датчиками для выявления безбилетников

С июля следующего года в Санкт-Петербурге общественный транспорт намерены перевести на систему оплаты проезда без кондукторов.

Для этого городские автобусы будут оборудованы и подключены к Комплексной информационной системе управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ), сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Данная система помогает следить за передвижением транспорта по маршруту и считать количество вошедших пассажиров и тех, что оплатили проезд. В случае обнаружения безбилетников, водителю будет поступать соответствующий сигнал и к автобусу будут присланы контролеры.

В 2020 году планируется существенные изменения в работе общественного транспорта: часть маршрутов будет удалена, некоторые сократят или продлят.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге оборудовано 24 пляжа.