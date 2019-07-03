Беглов и Голикова приняли участие на открытии научного симпозиума

Недавно состоялось официальное открытие седьмой европейской конференции по рассеянию нейтронов и симпозиума по ядерной медицине.

На открытии мероприятия выступили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-премьер России Татьяна Голикова.

В рамках конгресса будут обсуждаться вопросы лечения онкологических, психических и неврологических болезней. Беглов поблагодарил присутствующих за участие и выразил надежду, что специалисты смогут найти решения многих медицинских вопросов.

Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что правительство РФ беспокоится о здоровье своих граждан. Программа по увеличению продолжительности жизни включена в майские указы по инициативе президента России Владимира Путина.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большинство петербуржцев отмечают с любимыми памятные даты.