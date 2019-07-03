В возрасте 105 лет скончался аниматор мультфильма «Дамбо»

В США скончался аниматор киностудии Disney Милтон Квон на 106 году жизни.

Милтон Квон, долгое время работавший на киностудию Disney, скончался от естественных причин в своем доме, находящемся в городке Торранс, штат Калифорния, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на сына аниматора, Майка Квона.

Отмечается, что Милтон Квон был одним из последних живых аниматоров, которые работали на Disney в ее так называемую эпоху процветания (1937-1970). Сын художника сообщил журналу, что его отец продолжал рисовать вплоть до самой смерти.

В киностудии Disney Квон работал над такими мультфильмами, как «Фантазия» (1940) и «Дамбо» (1941).

Также после карьеры в Disney, он попробовал себя в актерском мастерстве. Квон снялся в парочке фильмов и сериалов, среди них был боевик «Скорость» (1994) с Киану Ривзом и сериал «Могучие рейнджеры» (1993-1999).

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