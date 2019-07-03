Мать: «Как нищие просят на улицах милостыню, я просила людей сдать кровь»

Оксана Горевая, координатор проекта «Надежда детям» рассказала GazetaSPb как можно спасти детей от смерти. Участники движения уже сдали более 70 литров крови.

— Расскажите с чего начинался ваш проект?

Днём рождения нашего проекта «Надежда детям» считаю 15 февраля 2017 года, когда я при поддержке единомышленников организовала первую донорскую акцию. На эту акцию пришли мои друзья, коллеги, знакомые, родные, близкие…

А началось все с того, что в телевизионных новостях я, на тот момент сама проходившая лечение от рака, увидела сюжет, что в детском онкологическом отделении нет донорской крови, и врачи призывали петербуржцев прийти сдать кровь.

В силу своего заболевания сдавать кровь я не могла, но что-то ёкнуло внутри. Буквально через несколько дней натыкаюсь на информацию в интернете о том, что фонд «Подари жизнь» празднует свой юбилей.

Я посмотрела запись этого мероприятия, где участвовало много детей, победивших рак, подопечные фонда.

Их родители вспоминали о том, как проходили с детьми тяжелейшее лечение. Одна из мам этих детей рассказала, что у её сына была онкология, рак крови, насколько я помню, и для нормальной жизнедеятельности этого ребёнка нужны были чуть ли не ежедневные переливания донорской крови.

Без донорской крови он в буквальном смысле слова не мог двигаться. Свои жизненные показатели были насколько низкими, что он лежал в постели, как овощ, и мог только дышать.

И эта женщина делилась своей болью, рассказывая о том, что видя своего сына в таком состоянии и понимая, что спасти его может только донорская кровь, она выходила на улицу, подходила к случайным прохожим и просила их сдать кровь.

А потом она произносит фразу: «как нищие просят на улицах милостыню, я точно так же просила людей сдать кровь».

И меня эти её слова коснулись невероятно. Я прямо физически почувствовала боль этой матери, всю глубину ее отчаяния.

Это был тот самый толчок, с которого все и началось. Я организовала первую донорскую акцию, за ней были другие. Сдавали кровь мы в отделении переливания крови 31 городской больницы, там же было детское онкологическое отделение.

На очередной такой донорской акции, мы разговорились с сотрудниками больницы о том, чем ещё мы можем помочь их маленьким пациентам.

Так и началось наше сотрудничество, которое длится уже больше двух лет. Детское онкологическое отделение из 31 городской больницы давно переехало в посёлок Песочное. Далеко, не всегда удобно туда ехать, но там уже все очень родное. И все родные. Вот и ездим к ним каждую неделю. А месяц назад взяли под свою опеку ещё одно детское отделение, на этот раз в Центре имени Алмазова.

— Сколько людей принимает участие в проекте «Надежда детям»?

— Сложно назвать точное число участников проекта, потому что поддерживают его многие неравнодушные люди, которые из соцсетей узнают о деятельности проекта. Постоянных волонтеров на сегодняшний день 53 человека. Именно они поочередно приезжают каждую неделю в онкоцентр в поселке Песочный или в Научный центр Алмазова, чтобы проводить с детьми творческие занятия и различные мастер-классы.

— Расскажите о конкретных результатах вашей деятельности?

За время существования проекта мы провели 9 донорских акций (около 170 участников, а значит, больше 70 литров крови), организовали и провели две акции «Мечты сбываются» (в 2018 году собрали 53 новогодних подарка для детей, в 2019 – уже 86), благотворительный марафон «Дорогою добра», участвовали в акции «Блогеры детям» и в двух ежегодных ярмарках «Сердце открой» для помощи онкодеткам.

Еженедельно проводим мастер-классы и творческие занятия в больницах, каждый месяц поздравляем детей-именинников, примерно раз в месяц и чаще проводим праздники в отделении (аниматоры, артисты и т.д.). Организуем досуг как пациентов двух детских отделений, так и тех, кто уже закончил лечение.

— Вас кто-то поддерживает кроме активистов? Кто помогает?

— Билеты для наших подопечных на благотворительной основе нам предоставляют театр «Лицедеи», Цирк на Фонтанке, Театр музыкальной комедии им. Акимова.

Совместно с общественным деятелем Полиной Тумашик и проектом «Доброделы Петербурга» уже дважды проводим широкомасштабную городскую акцию «Коробка для героев» по сбору игрушек и средств гигиены и ухода. Проводим Дни красоты для мам в больнице и благотворительные фотосессии для этих семей.

— Есть ли у проекта «Надежда детям» какие-то сторонние источники финансирования?

Наш проект не является официально зарегистрированной организацией (во всяком случае, пока), скорее это гражданская инициатива. Никаких источников финансирования у нас нет. Материалы для мастер-классов приобретаем в основном на личные средства. Простые люди помогают. Передают средства гигиены, игрушки, те же материалы для мастер-классов. Все волонтеры, артисты, аниматоры, фотографы, визажисты и прочие помощники выполняют свою работу на безвозмездной основе.

Общественность охотно поддерживает наш проект. Так, например, к участию в акциях проекта в разное время присоединились десяток школ города и области, детский сад, студенты Санкт-Петербургского института культуры и Петербургского государственного университета путей сообщения, Молодежный Совет Центрального района Санкт-Петербурга, различные организации.

— Какие у вас планы по расширению проекта помощи больным детям?

В 2019 году в рамках проекта «Надежда детям», как и планировали, расширили область своего действия до двух больниц города.

Мечтаю об организации большого музыкального благотворительного фестиваля и образовательного проекта для девочек с онкологическими диагнозами, в том числе в ремиссии, где они могли бы получить необходимые знания в различных сферах, таких как стиль, правильное питание, дизайн, этикет, фотодело, рисование и многое другое.

Понимаю, что у семей, истощенных борьбой с болезнью своего ребенка, не всегда есть возможность оплачивать детям какие-то кружки и секции. Поэтому хочется им помочь и привлечь небезразличных людей, которые могли бы поделиться с детьми своими знаниями в самых разных областях.

Наше общество нельзя назвать равнодушным. Оглянитесь, если и не все, то подавляющее большинство людей милосердны. Просто не все знают как, чем и кому можно помочь. Когда им такую информацию даешь, мало, кто остается в стороне.

Вот поэтому девиз нашего проекта: помочь может каждый!